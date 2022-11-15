15 ноября
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Политика

Первого замминистра строительства назначили в сибирском регионе

В Новосибирской области назначили первого замминистра строительства Дмитрия Тимонова, пишет «КП-Новосибирск».

Тимонов Дмитрий Сергеевич
Тимонов Дмитрий Сергеевич
Минстрой НСО.

Ранее он находился на должности руководителя управления архитектуры и градостроительства минстроя области. Его общий трудовой стаж — 20 лет.

Дмитрий Тимонов родился в 1981 году. Он окончил факультет энергетики в НГТУ.

В обязанности Тимонова будет входить контроль над строительством социальных объектов, реализация проектов, направленных на развитие различной инфраструктуры в области.

Также он будет заниматься решением вопросов, затрагивающих комплексное развитие территорий.

Ранее стало известно, что главой района в Алтайском крае назначили полицейского.

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