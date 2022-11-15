Первого замминистра строительства назначили в сибирском регионе

Ранее он находился на должности руководителя управления архитектуры и градостроительства минстроя области. Его общий трудовой стаж — 20 лет.

Дмитрий Тимонов родился в 1981 году. Он окончил факультет энергетики в НГТУ.

В обязанности Тимонова будет входить контроль над строительством социальных объектов, реализация проектов, направленных на развитие различной инфраструктуры в области.

Также он будет заниматься решением вопросов, затрагивающих комплексное развитие территорий.

Ранее стало известно, что главой района в Алтайском крае назначили полицейского.