Первого замминистра строительства назначили в сибирском регионе

Ранее он находился на должности руководителя управления архитектуры и градостроительства минстроя области. Его общий трудовой стаж — 20 лет.
Дмитрий Тимонов родился в 1981 году. Он окончил факультет энергетики в НГТУ.
В обязанности Тимонова будет входить контроль над строительством социальных объектов, реализация проектов, направленных на развитие различной инфраструктуры в области.
Также он будет заниматься решением вопросов, затрагивающих комплексное развитие территорий.
Ранее стало известно, что главой района в Алтайском крае назначили полицейского.