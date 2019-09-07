Первую леди Франции уже дважды оскорбили из-за внешности

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбительно отозвался о внешности жены президента Франции, 66-летней Брижит Макрон. Причем сказал он это на выступлении перед предпринимателями в городе Форталеза, пишет РБК.

Министр возмутился тем, как СМИ освещают деятельность президента Ьразилии Жаира Болсонару. По его словам, журналисты обсуждает комментарии Болсонару, вместо того, чтобы писать о прогрессе страны.





«Что я вижу в газетах — так это то, что он оскорбил Мишель Бачелет или назвал жену Макрона безобразной. Он действительно так сказал, и это правда — эта женщина на самом деле безобразна», — заявил он.

Присутствующие засмеялись, а Гедес добавил, что «не существует некрасивых женщин, а есть те, на которых смотрят под неправильным углом».

Потом министр все же извинился за свое высказываение и отметил, что не хотел никого оскорбить.

Сам президент Болсонару в конце августа оставил комментарий к записи одного из пользователей Facebook, в котором высмеял внешность Брижит Макрон. Президент Франции в ответ заявил, что бразильскому лидеру должно быть стыдно. «

Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — отметил Макрон.