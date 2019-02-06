Песков назвал размер зарплат в пресс-службе Путина

Сотрудники пресс-службы президента зарабатывают от 50−60 тыс. рублей, но имеют длинную карьерную лестницу. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе форума «Медиадень». Свою зарплату Песков назвал одной из самых высоких в пресс-службе, пишет РБК.

В пресс-службе довольно длинная карьерная лестница, рассказал Песков. Стартовая позиция — специалист, потом консультант, у него несколько градаций, через которые нужно пройти. После этого работника повышают до советника, который, в свою очередь, также имеет несколько ступеней. Затем — замначальника департамента, начальник департамента, референт.



«Зарплата где-то с 50−60 тыс. руб.», — сказал Песков.

Также бывают премии: например, в прошлом году все сотрудники пресс-службы получили 13-ю зарплату в размере одного оклада.

На вопрос о своей зарплате Песков заявил, что получает один из самых высоких окладов во всей пресс-службе. По данным декларации о доходах за 2017 год, Песков заработал 14,3 млн рублей. Его жена Татьяна Навка имеет доход годовой в 14 раз больше — около 200 млн рублей.