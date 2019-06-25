Песков назвал условия снятия в отношении Грузии мер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва задумается об отмене принятых в отношении Грузии мер, сообщает РИА Новости .

Точнее — когда ситуация в этой стране вернется в «нерусофобское русло».

Песков отметил, что «как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтоб задуматься о пересмотре принятого решения». При этом он заявил, что в случае Грузии речь идет о вынужденных временных ограничениях, пишет polit.ru.

«Президент как президент всех россиян должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», — подчеркнул представитель Кремля.

Политического конфликта между двумя государствами нет, утверждает Песков.

Президент РФ Владимир Путин своим указом запретил с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям летать с территории России в Грузию и потребовал принять меры по возвращению временно находящихся там россиян.

Акции протеста

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.