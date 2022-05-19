Песков не согласился с Клишасом, что в России провалена программа по импортозамещению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением сенатора Андрея Клишаса о провале программы по импортозамещению, пишет ТАСС.

«Говорить о том, что все провалено — вряд ли можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы, да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что «нельзя почивать на лаврах», потому что «многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме».

Песков также рассказал, что Владимир Путин анимается темой импортозамещения — в частности, в среду он провел встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

Напомним, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем телеграм-канале, что программа импортозамещения провалена полностью.