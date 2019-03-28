Песков обозначил отношение Кремля к уголовному делу экс-министра Абызова

У Кремля не может быть позиции по задержанию экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ura.ru.

В противном случае, это будет попыткой влиять на следственные органы, считает Песков.

«Здесь важна позиция следственных органов. Существуют определенные подозрения, обвинения. Они предъявлены, насколько мы знаем, официально», — сказал официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, не ломают ли силовые органы стратегию уменьшения их давления на бизнес, Песков заметил, что «мы не видели материалов дела».

Обсуждали ли арест бывшего чиновника президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев (экс-начальник Абызова), Дмитрий Песков не знает: первые лица страны общаются несколько раз в день, конкретно об этой теме разговора ему неизвестно.

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. kremlin.ru

Михаила Абызова задержали в Подмосковье 26 марта. Экс-министра подозревают в афере на 4 млрд рублей в сфере энергетики. Абызову предъявлены обвинения в мошенничестве и создании преступного сообщества. 27 марта суд избрал меру пресечения Абызову — арест на два месяца (до 25 мая). Экс-министр будет находиться в «Лефортово».

Ранее сообщалось, что расследованием дела занимаются более 40 следователей СК РФ.