Песков призвал всех посмотреть «клевый» фильм про крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после посещения премьерного показа фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» обратился к россиянам с призывом посмотреть эту картину из-за хорошей актерской игры и юмора.

«Он очень клевый. Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Фильм снят режиссером Тиграном Кеосаяном по сценарию Маргариты Симоньян. Премьера фильма состоялась 29 октября в концертном зале парка «Зарядье». В широкий прокат лента выйдет 1 ноября.

Ранее Песков сообщал телеканалу «Дождь», что собирается на показ, так как Кеосаян является его хорошим другом, пишет polit.ru. «У нас давно не было таких воодушевляющих и успешных строек. Поэтому, как он это положил на язык кинематографа, — должно быть интересно. Потом, поскольку это Кеосаян, должно быть смешно, если не будет смешно, я на него обижусь», — анонсировал пресс-секретарь Путина.