Песков прокомментировал "обращение Путина" о всеобщей мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что показанное в некоторых регионах страны обращение президента — взлом.

По его словам, Владимир Путин не выходил в эфир с заявлениями о всеобщей мобилизации. Песков заявил, что с этим вопросом уже разбираются специалисты.

Что произошло?

По телеканалам некоторых российских регионов показывали "экстренное обращение президента". В нем речь шла о введении военного положения в приграничных регионах страны.

Кроме того, в видео говорилось о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации. Обращение транслировали и по радио.

Ранее Путин заявил, что недоброжелатели стремятся ухудшить ситуацию в России. По его словам, предотвращение их деятельности является одной из приоритетных задач РФ.