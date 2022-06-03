3 июня
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Политика

Песков прокомментировал новые санкции против своих детей и супруги

Евросоюз вслед за США ввел санкции в отношении супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и двух их детей.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков.
instagram.com/tatiana_navka

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне», — цитирует Пескова Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Оспаривать санкции он не планирует, поскольку это «как минимум сейчас бесполезно, там нет справедливого суда».

Ранее власти США ввели санкции в отношении Пескова, его жены Татьяны Навки и детей. Тогда он говорил, что удивился, особенно из-за детей.

«Но, с другой стороны это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны. Они вдруг поняли, что все, что я им рассказывал, это правда», — говорил пресс-секретарь Кремля в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-24».

Включение в санкционный список означает заморозку активов и запрет вести бизнес.

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