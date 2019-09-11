Песков прокомментировал сообщения, что в администрации президента работал агент ЦРУ

Накануне американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован «наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ». В ЦРУ информацию назвали «ошибочной».

Имя осведомителя не сообщалось, однако в Telegram-каналах появились сообщения, что речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьей на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Работал в Кремле

В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, сообщает ТАСС.

Кремль , московская резиденция. kremlin.ru

Его должность не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Смоленков не был высшим, так называемым «указным» чиновником — назначался не указом президента.

«Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли он подтвердить, что Смоленков являлся агентом ЦРУ.

«Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен», — сказал Песков.

Представитель президента РФ также заявил, что Кремль не занимается розыском этого россиянина.

И добавил, что не располагает информацией о том, что стало со Смоленковым после его увольнения из Кремля, в том числе пропал ли он из России.

Криминальное чтиво

Комментируя сообщение телекомпании CNN о том, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения, Песков заметил, что это разговоры в жанре «криминального чтива».

Москва. Кремль. СС0

Реакция ЦРУ

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неверной информацию в американских СМИ о важном информаторе из России. «Эти сообщения фактически некорректные», — сказал господин Помпео.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США называло сообщения об информаторе «ошибочными» и «просто ложными», сообщает Fox News.

«Сообщения о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти на основе чего-либо, кроме объективного анализа и сбора данных, является просто ложным. Не соответствуют действительности необоснованные спекуляции о том, что к предполагаемой операции по вывозу информатора привело неосторожное обращение президента с наиболее деликатной разведывательной информацией», — цитирует Ъ директора ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Брамелл.

Шпионская недвижимость

В июне 2018 года на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости появилась информация о приобретении дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми. Дом площадью порядка 760 кв. метров расположен на участке в 1,2 га, в особняке шесть спален и шесть ванных комнат, пишет «Коммерсантъ».

В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного в январе 2019 года.