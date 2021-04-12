12 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Песков прокомментировал сообщения о войне между Россией и Украиной

Россия не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По его словам, также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине.

«Германия и Франция в целом понимают, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и Украина им доставляет головную боль», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля напомнил — Россия никогда не была участницей этого конфликта, однако Москва не собиралась быть безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке Украины, пишет bfm.ru.

Москва продолжит терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу, несмотря на завидное упорство Киева представить Россию стороной конфликта, сказал Песков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость