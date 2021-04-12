Песков прокомментировал сообщения о войне между Россией и Украиной

Россия не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине.

«Германия и Франция в целом понимают, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и Украина им доставляет головную боль», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля напомнил — Россия никогда не была участницей этого конфликта, однако Москва не собиралась быть безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке Украины, пишет bfm.ru.

Москва продолжит терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу, несмотря на завидное упорство Киева представить Россию стороной конфликта, сказал Песков.