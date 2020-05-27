Песков прокомментировал упоминание ссылки в законопроекте Путина на еще не принятую статью в Конституции

Упоминание еще не принятой статьи Конституции в законопроекте о воспитании патриотизма у школьников нельзя считать юридической ошибкой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РБК.

«Вы говорите о пояснительной записке. Это нормально, поскольку эти поправки на повестке дня. Это же тезис. И поэтому совершенно нормально, что на них ссылаются и к ним обращаются. Здесь нет никакого подвоха и никаких юридических ошибок», − сказал Песков.

21 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому образовательную программу школ нужно дополнить патриотическим воспитанием.

Казус

Глава государства предложил прописать в законе, что воспитание детей направлено на «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа».

Журналист «Эха Москвы» Максим Курников заметил, что в пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на еще не принятую статью Конституции. В документе говорилось, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики» в соответствии со статьей 67.1 Конституции Российской Федерации, «вводимой Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года».

Голосование

Поправки в Конституцию инициировал президент Владимир Путин. 11 марта их приняла Госдума. После законопроект о поправках в Основной закон поддержал Совет Федерации и регионы. Всероссийское голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

20 мая появилась информация, что в администрации президента рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 24 июня.