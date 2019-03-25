Песков рассказал, как проходит рабочий день Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, как глава государства проводит рабочий день. В начале дня глава Владимир Путин получает «апдейт» — новую информацию, а уже потом начинается публичная часть работы, пишут РИА Новости .

«Сам получает для себя какой-то апдейт и по внутренним делам в первую очередь, и по международным. Потом идет публичная часть рабочего дня», — рассказал Песков.

По его словам, информацию президент получает по линии разных ведомств через телефонные звонки. Также к нему приходят ближайшие помощники. В зависимости от ситуации он сам звонит или вызывает министров и руководителей разных ведомств, чтобы задать интересующие вопросы.

Песков отметил, что заканчивается день главы государства телефонными звонками или проведением совещаний с несколькими участниками с помощью телефонной или видеосвязи, пишет ura.ru. «У него пульт на столе, и он может моментально несколько человек вывести на общую связь и провести такое сиюминутное совещание», — объяснил пресс-секретарь президента.