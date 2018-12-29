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Политика
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Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Президент РФ Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

График российского лидера расписан «до последних минут года», сообщил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

«У него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. Еще и важный визит будет — Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть. Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия», — пояснил он, пишет «РГ».

«А сам Новый год — в кругу родных и близких», -—рассказал пресс-секретарь российского лидера.

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