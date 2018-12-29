Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

График российского лидера расписан «до последних минут года», сообщил представитель Кремля в интервью телеканалу «Россия 1».

«У него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. Еще и важный визит будет — Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть. Есть и мероприятия, которые будут интересны, наверное, всей стране, не буду их анонсировать, но будут такие тоже предновогодние спортивные мероприятия», — пояснил он, пишет «РГ».