Песков рассказал, как сложились отношения Татьяны Навки с подругами на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на примере своей семьи рассказал об отношениях между гражданами России и Украины, пишет aif.ru .

Песков привел пример своей супруги — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки. Она родом из украинского Днепропетровска.

У нее там оставались подруги детства, с которыми она прежде часто общалась: «они у нас гостили, мы вместе проводили отпуск».

Но после начала СВО общение прекратилось: «они ее отвергли, и возникла стена абсолютная», и для Татьяны «это было очень больно», указывает "Фонтанка".

По словам Пескова, потом эти подружки уехали из Украины. И сейчас они живут в Европе и не хотят возвращаться. И общение восстановилось, Татьяна с ними снова прекрасно общается.

Ранее Песков признался — дети для него важнее работы.

В воспитании все усложнять, как и упрощать, не стоит, считает официальный представитель Кремля.

Преодолевать все проблемы, связанные с рождением и воспитанием, с введением детей в мир, учебу, работу — счастье. Хотя со временем проблем становится еще больше.

Песков не скрыл — ему приходится жертвовать семейными делами ради работы.

Но по его мнению, на самом деле дети важнее, чем работа. И это понимание приходит с годами.

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