Представитель Кремля рассказал о «культе личности» Путина

Издание «Аргументы и факты» опубликовало вторую часть большого интервью с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. В частности, во время беседы журналистов с представителем Кремля зашла речь и о «культе личности» главы государства.

Так, корреспонденты издания поинтересовались: «В столице Чечни есть проспект имени Путина, сейчас там собираются возвести Дворец дзюдо имени Путина. Нет ли в этом признаков культа личности?»

И пресс-секретарь главы государства заявил, что Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил.

«Но такая ситуация, как в Чечне, все же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай», — рассказал официальный представитель Кремля.

Также г-н Песков в интервью сравнил управление страной с доменной печью.