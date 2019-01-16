Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
187

Песков рассказал о семейном положении и обязанностях президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью «АиФ», что не спрашивал у Владимира Путина о его планах на женитьбу.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

Песков считает, что семейное положение Путина никак не отражается на выполнении им президентских обязанностей.

Официальный представитель Кремля заявил, что не может точно сказать, что лучше для главы России — быть холостым или женатым.

«Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться», — рассказал Песков.

В декабре прошлого года на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что однажды должен будет жениться: «Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать», пишет ura.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость