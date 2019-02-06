Песков рассказал о цензуре в России

Песков отметил, что СМИ имеют свободу слова, но также должны иметь и определенную ответственность, являясь мощнейшим ресурсом формирования общественного мнения, отмечает ТАСС.
Что касается ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — это общемировая практика, — заявил представитель Кремля, выступая на форуме «Медиадень».
По словам пресс-секретаря президента, российские СМИ — RT и Sputnik подвергаются гонениям в Британии, это вынуждает Москву обращать внимание на соответствие законодательству британских СМИ в России, пишет bfm.ru.