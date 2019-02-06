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Политика

Песков рассказал о цензуре в России

В России нет никакой цензуры в отношении СМИ, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это, по его словам, подтверждает пример радиостанции «Эхо Москвы», которая имеет отношение к госкорпорации.

Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
Дмитрий Песков на пресс-конференции президента.
kremlin.ru

Песков отметил, что СМИ имеют свободу слова, но также должны иметь и определенную ответственность, являясь мощнейшим ресурсом формирования общественного мнения, отмечает ТАСС.

Что касается ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — это общемировая практика, — заявил представитель Кремля, выступая на форуме «Медиадень».

По словам пресс-секретаря президента, российские СМИ — RT и Sputnik подвергаются гонениям в Британии, это вынуждает Москву обращать внимание на соответствие законодательству британских СМИ в России, пишет bfm.ru.

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