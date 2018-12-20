Песков рассказал о вопросах перед большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вопросы главе государства перед 14-й большой пресс-конференцией 20 декабря задают в основном о ситуации в экономике, международной обстановке и региональных проблемах, рассказал он в интервью НТВ.

«Темы — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры», — отметил Дмитрий Песков.

По мнению пресс-секретаря, Путина должны спросить о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США.

В Кремле считают важной и проблематику регионов России, пишет polit.ru.

«Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах», — пояснил Песков.

20 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятие аккредитовано 1702 журналиста. Начало трансляции — 12:00 московского времени.

Большой формат

Пресс-конференция стала называться большой не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Самой короткой по времени — 1 час 35 минут — была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной — 4 часа 40 минут — пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов, пишет ТАСС. Длительность разговора зависит только от президента.

По мнению Пескова, большие пресс-конференции российского лидера — «это беспрецедентный формат». «В мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами», — сказал он. «Но мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи — всего общества о текущей ситуации и об итогах года», —добавил представитель Кремля.

И подчеркнул: «Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо».