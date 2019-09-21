Песков разъяснил, зачем нужны военные учения «Центр-2019» Алтайскому краю и всей стране

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал необходимость проведения масштабных командно-штабных учений «Центр-2019», которые проходили с 16 по 21 сентября по всей стране, в том числе в Алтайском крае.

По словам спикера, которого цитирует ТАСС, основной акцент в военной подготовке был сделан на противодействии мировому терроризму.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

Очень важно, и об этом сегодня докладывалось верховному главнокомандующему, что сценарий учений зиждется на операции по борьбе с терроризмом, на контртерроризме. Эти учения именно призваны показать, что Россия и союзники никому не угрожают. Они не репетируют какие-то наступательные действия — это именно демонстрация готовности дать отпор терроризму в любых его проявлениях

Напомним, в учениях задействованы 128 тыс военнослужащих и более 20 тыс единиц техники. Кроме вооруженных сил РФ, в них участвуют военные группировки из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

Учения проходят на нескольких полигонах ЦВО, в том числе — на Алейском полигоне в Алтайском крае. По сценария, коалиция государств ведет борьбу с международным терроризмом и обеспечивает безопасность и целостность в Центральной Азии.

Жители Алтайского края заметили маневры военных только по перекрытию некоторых автомобильных трасс в вечернее и ночное время.