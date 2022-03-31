31 марта
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Политика

Песков заявил, что Госдеп и Пентагон не понимают Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину докладывают не обо всем, что происходит на Украине. Песков отметил, что американские власти не понимают, что, в свою очередь, происходит в Кремле.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Ранее Энтони Блинкен заявил, что у президента России нет советников, которые говорят ему правду, а также что российские военные вводят Путина в заблуждение.

«К нашему сожалению — и, собственно говоря, это, наверное, вызывает даже нашу обеспокоенность — получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, и они не понимают стиль нашей работы», — сказал РИА «Новости» Песков.

По его словам, это вызывает обеспокоенность, так как такое «полное непонимание» приводит к ошибочным и опрометчивым решениям, «которые имеют очень плохие последствия».

Ранее Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно недружественным странам.

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