Песков заявил, что некоторые жалобы на пресс-конференции Путина были клеветой

«Буквально в течение суток удалось проверить. Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они, по сути, отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту», — заявил в передаче Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что некоторые слова выступавших содержали непроверенную информацию и клевету. В качестве примера он привел вопрос про газовую трубу из Ленинградской области, пишут «Известия».
Обратившийся с вопросом человек заявил, что многие петербуржцы не получают газ, а «Газпром» сообщил о невозможности пустить топливо новым потребителям на Карельском перешейке. Гражданин отметил, что холдинг посчитал ненужным реконструировать расположенную там станцию.
Песков заявил, что в администрации президента задумаются о факте смешения форматов пресс- конференции и прямой линии с гражданами. Но, по его словам, пока не понятно, как оградить мероприятие «от нежурналистов».
Во время пресс-конференции 20 декабря президент России ответил на 66 вопросов. Пресс-конференция продолжалась 3 часа 43 минуты. На нее аккредитовалось свыше 1700 журналистов.