Песков заявил, что некоторые жалобы на пресс-конференции Путина были клеветой

Некоторые вопросы, которые задавали на пресс-конференции Владимира Путина, содержали клевету, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причем делали это не журналисты, а обычные граждане, сообщил он в программе «Москва. Кремль. Путин», которая вышла на телеканале «Россия 1» 23 декабря.

«Буквально в течение суток удалось проверить. Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они, по сути, отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту», — заявил в передаче Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что некоторые слова выступавших содержали непроверенную информацию и клевету. В качестве примера он привел вопрос про газовую трубу из Ленинградской области, пишут «Известия».

Обратившийся с вопросом человек заявил, что многие петербуржцы не получают газ, а «Газпром» сообщил о невозможности пустить топливо новым потребителям на Карельском перешейке. Гражданин отметил, что холдинг посчитал ненужным реконструировать расположенную там станцию.

Песков заявил, что в администрации президента задумаются о факте смешения форматов пресс- конференции и прямой линии с гражданами. Но, по его словам, пока не понятно, как оградить мероприятие «от нежурналистов».

Во время пресс-конференции 20 декабря президент России ответил на 66 вопросов. Пресс-конференция продолжалась 3 часа 43 минуты. На нее аккредитовалось свыше 1700 журналистов.