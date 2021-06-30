Песков заявил, что Путин «готов сделать все» для защиты страны

Россиянам всегда нужно знать, что Владимир Путин «готов сделать все для защиты страны». Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Уточняется, что таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, зашедшим в территориальные воды России 23 июня. Российский пограничный корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, только после этого Defender изменил курс.

По мнению Пескова, такие действия со стороны Великобритании являются сознательной провокацией.

На вопрос о том, может ли глава РФ отдать приказ стрелять по цели в случае повторения ситуации, Песков ответил: «не стоит даже говорить о таких сценариях».

«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам — наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — завил пресс-секретарь Путина.

Ранее сам Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявлял, что для него в жизни «нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России».