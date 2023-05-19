19 мая
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Политика

Песков заявил, что Россия находится в тяжелом демографическом положении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работу над этим ведут постоянно, но она не дает нужных результатов. Об этом сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Россия находится в тяжелом положении в области демографии. Власть принимает меры, чтобы стабилизировать ситуацию и увеличить рождаемость в стране.

По словам представителя Кремля, эти меры пока не показали желаемых результатов. Это остается одной из главных проблем, с которой сталкивается государство.

Тем не менее, решают демографический вопрос постоянно. Песков заверил, что улучшение демографического положение остается приоритетной задачей для власти.

Ранее Песков рассказал о своем страхе. Он боялся за сына Николая, который принял участие в СВО.

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