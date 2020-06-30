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Политика

Песков заявил, что случаи повторного голосования не повлияют на легитимность

Случаи повторного голосования по поправкам в Конституцию не отразятся на легитимности плебисцита — Кремль не будет вмешиваться в эти ситуации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цели − совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться», — сказал Песков.

Он отметил, что сообщения о проблемах и нарушениях «никоим образом не могут оказывать влияние на общий фон легитимности», пишет polit.ru. По словам представителя Кремля, ЦИК разберется с этими ситуациями.

Ранее житель Искитима Новосибирской области смог проголосовать по поправкам в Конституцию пять раз — за себя и четверых родственников, прописанных вместе с ним. Комиссия приняла бюллетени.

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