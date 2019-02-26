Песков заявил, что в Кремле не несут ответственности за телесюжеты на госканалах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.

Официальный представитель Кремля сказал об этом, отвечая на вопрос о показанных на «России-1» потенциальных целях, которые могли бы поразить российские ракеты в США, пишет «Интерфакс».

В программе «Вести недели» ее ведущий Дмитрий Киселев показал графику, на которой в качестве мишеней были обозначены: Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие объекты, имеющие стратегическое значение.

В связи с этим журналисты спросили Пескова, имели ли в Кремле в виду именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет.

«Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы», — перенаправил вопрос Песков.

И напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию. «Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений. Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи», — сказал Песков.