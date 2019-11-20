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Политика

Песков заявил о неэффективности муниципальной власти

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ищут способы избавиться от разрыва между разными уровнями власти, чтобы добиться от муниципалитетов большей эффективности, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

В Кремле не раз признавали функциональный разрыв между федеральным, региональным и муниципальным уровнями управления и неэффективность муниципальной власти.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, означают ли принимаемые меры подготовку муниципальной реформы, пишет bfm.ru.

Глава государства Владимир Путин не раз обращал внимание на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, и на то, что это следствие того, что по Конституции муниципальный уровень власти отделен от государства.

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