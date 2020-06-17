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Политика

Петицию за отставку главы алтайского минздрава поддержали почти 3 тысячи человек

Петиция на сайте change.org, в которой требуют отставки министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова на 17 июня собрала уже почти три тысячи голосов. При этом со стороны краевого правительства об этом нет никаких комментариев.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
Анна Зайкова, altapress.ru.

На момент публикации обращение поддержали 2 794 человека.

В петиции упоминаются жалобы сотрудников Диагностического центра, отсутствие лицензии у Рубцовского тубдиспансера, сложившийся на постоянной основе в Алтайском крае дефицит льготных лекарств, непрозрачные процедуры закупок, остановка плановой медицины под влиянием распространения коронавируса и многое другое.

Журналисты нескольких изданий присылали вопросы об отставке Попова к онлайн пресс-конференциям, но их не озвучивали.

Петиция появилась в сети 10 июня.

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