Петицию за отставку главы алтайского минздрава поддержали почти 3 тысячи человек

На момент публикации обращение поддержали 2 794 человека.
В петиции упоминаются жалобы сотрудников Диагностического центра, отсутствие лицензии у Рубцовского тубдиспансера, сложившийся на постоянной основе в Алтайском крае дефицит льготных лекарств, непрозрачные процедуры закупок, остановка плановой медицины под влиянием распространения коронавируса и многое другое.
Журналисты нескольких изданий присылали вопросы об отставке Попова к онлайн пресс-конференциям, но их не озвучивали.
Петиция появилась в сети 10 июня.