Пётр Фризен: «Все организовано достойно, в соответствии с инструкциями ЦИК»

Члены Общественной палаты Барнаула посетили открывшиеся избирательные участки краевой столицы

Представители общественного формирования провели мониторинг вопросов организации процесса голосования на избирательных участках во всех районах города. Первыми после открытия они посетили участковые избирательные комиссии № 231 (ул.Интернациональная, 80) и № 225 (пр-кт Ленина, 38).

— Первое, что хотелось бы отметить, на участках в эти часы много избирателей, люди активно идут и голосуют. Члены участковых избирательных комиссий приветливы и доброжелательны, встречают избирателей, оказывают им всяческую поддержку в плане информирования и разъяснения. На избирательных участках представлены информационные стенды со сведениями о кандидатах в депутаты. За ходом голосования наблюдают аккредитованные представители политических партий, общественных объединений. В помещениях для голосования и на подступах к избирательным участкам дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая охрану общественного порядка, — прокомментировал зампредседателя Общественной палаты города Пётр Фризен.

Особое внимание члены Общественной палаты уделили вопросам соблюдения участниками выборов санитарных требований и обеспечения безопасности людей на избирательных участках.

— По итогам посещения нескольких избирательных участков общее мнение членов палаты — организовано все очень достойно, в соответствии с инструкциями Центральной избирательной комиссии РФ. Созданы все необходимые условия для избирателей, работы членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников полиции, — сказал общественник.

Отметим, все избирательные участки на входе оборудованы металлодетекторными рамками. Избирателям, приходящим на участки, предлагают обработать руки дезинфицирующим средством, пройти термометрию, обязательно наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. На ряде избирательных участков предусмотрены отдельные входы и выходы для разведения людских потоков.