Пётр Фризен: «Все организовано достойно, в соответствии с инструкциями ЦИК»

Представители общественного формирования провели мониторинг вопросов организации процесса голосования на избирательных участках во всех районах города. Первыми после открытия они посетили участковые избирательные комиссии № 231 (ул.Интернациональная, 80) и № 225 (пр-кт Ленина, 38).
— Первое, что хотелось бы отметить, на участках в эти часы много избирателей, люди активно идут и голосуют. Члены участковых избирательных комиссий приветливы и доброжелательны, встречают избирателей, оказывают им всяческую поддержку в плане информирования и разъяснения. На избирательных участках представлены информационные стенды со сведениями о кандидатах в депутаты. За ходом голосования наблюдают аккредитованные представители политических партий, общественных объединений. В помещениях для голосования и на подступах к избирательным участкам дежурят сотрудники правоохранительных органов, обеспечивая охрану общественного порядка, — прокомментировал зампредседателя Общественной палаты города Пётр Фризен.
Особое внимание члены Общественной палаты уделили вопросам соблюдения участниками выборов санитарных требований и обеспечения безопасности людей на избирательных участках.
— По итогам посещения нескольких избирательных участков общее мнение членов палаты — организовано все очень достойно, в соответствии с инструкциями Центральной избирательной комиссии РФ. Созданы все необходимые условия для избирателей, работы членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников полиции, — сказал общественник.
Отметим, все избирательные участки на входе оборудованы металлодетекторными рамками. Избирателям, приходящим на участки, предлагают обработать руки дезинфицирующим средством, пройти термометрию, обязательно наличие защитной маски и соблюдение социальной дистанции. На ряде избирательных участков предусмотрены отдельные входы и выходы для разведения людских потоков.