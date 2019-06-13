Певица Вика Цыганова решила стать депутатом Госдумы

Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова намерена участвовать в выборах в Госдуму, заявила артистка после состоявшегося в Луганске митинга-концерта ко Дню России, сообщает ТАСС.

«Сегодня мой родной край испытывает очень нелегкие и непростые времена, и я решила принять этот вызов — баллотироваться и поддержать свой народ», — цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Цыганова добавила, что намерена выставлять свою кандидатуру на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре, пишет bfm.ru.

На вопрос, будет ли она помогать Донбассу, Цыганова ответила: «Конечно, обязательно. Я думаю, нужно будет сделать какие-то побратимные <с Донбассом> вещи. Я буду <в Думе> заниматься культурой».

Российская певица, актриса, композитор и даже дизайнер одежды, с собственным брендом «TSIGANOVA». За 30 лет на сцене она не раз круто меняла стиль, имидж и тематику своих песен. От «Гуляй, анархии» и «Балалайки — заразы», до «Романсов», «Калины красной» и «Офицеров России».