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Политика

Пикники и лес под запретом: по решению губернатора Алтайского края в регионе введен особый противопожарный режим

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал документ о введении в регионе особого противопожарного режима.

Главная цель этой меры — не допустить появления открытого огня на лесных участках.

Запреты

Жителям края запрещено разжигать костры и сжигать сухую траву, готовить пищу на открытом огне, в том числе на территориях частных домовладений или садоводств.

Пикники и лес

Также под запретом пикники в лесу. Пока действует противопожарный режим, посещать леса можно только для занятий физкультурой и спортом, или если такая поездка напрямую связана с работой.

Авто

Нельзя эксплуатировать автомобиль с неисправной выхлопной системой. Это может привести к возгоранию.

Штрафы

Нарушение запретов в условиях особого противопожарного режима влечет за собой денежный штраф. Для граждан — до 50 тыс. рублей, для лиц юрлиц — до миллиона.

О возгораниях в лесу жители региона могут сообщить по телефонам:

  • 01 - единая служба спасения (с мобильного - 101, 112);
  • 8 (3852) 63-66-40 - региональная диспетчерская служба управления лесами Минприроды Алтайского края;
  • 8-800-100-94-00 - прямая линия лесной охраны (круглосуточно, звонок бесплатный).

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