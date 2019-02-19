Питерские политологи оценили активность Виктора Томенко в соцсетях

Фонд «Петербургская политика» довольно высоко оценил аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram . В исследовании фонда, посвященном активности глав регионов в соцсетях, Томенко оставили отметку «выше среднего», пишет «Коммерсант».

Исследователи отмечают, что алтайский губернатор завел страницу Instagramтолько в декабре 2018 года — на него уже подписаны более 19 тыс. человек. Лояльность аудитории и комментируемость постов высоки, считают в «Петербургской политике». Иногда в аккаунте Виктора Томенко доходит до 200 комментариев к одному посту, а к реакции на комментарии подключены профильные службы.

«В целом удается создать впечатление открытости. Минусом являются сложно читаемые тексты постов», — считают исследователи.

Кузбасский передовик

Вкатегорию лучших аккаунтов попал только один сибирский губернатор — глава Кемеровской области Сергей Цивилев, основной месседж его страничек — «Кузбасс — наше все». Господин Цивилев присутствует во всех основных соцсетях, но лучше всего у него ведется аккаунт в Instagram с 68,8 тыс. подписчиков: он использует видео в IGTV, разбивку по городам в разделе «Актуальное из историй» и делает надписи на фотографиях. Качеству снимков уделяется особое внимание.

Середнячки

Средние по качеству аккаунты оказались у главы Республики Алтай Александра Бердникова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Страница господина Бердникова в Facebook ведется в эклектичном стиле бесконфликтного характера: авторская подача («Сходил сегодня на традиционную республиканскую ярмарку. Купил травяного чая, йогурт и небольшой сувенир для дома») чередуется с казенными постами («Это серьезная работа, которую, уверен, наши жители оценят по достоинству»).

Господин Травников, в отличие от своего коллеги из Республики Алтай, ведет аккаунты в основных соцсетях (например, в Instagram 8 тыс. подписчиков) с пониманием их значимости как инструмента, но без целеполагания.

Отстающие

В категорию аккаунтов ниже среднего попали два сибирских губернатора. Так, странички главы Хакасии Валентина Коновалова (29 тыс. подписчиков в Instagram) подходят молодому чиновнику-нетехнократу, но напоминают переписанные тексты его пресс-службы, сказано в исследовании. Он получает большую поддержку в комментариях — зачастую пользователи предоставляют ему карт-бланш. В свою очередь, аккаунты губернатора Иркутской области Сергея Левченко ведутся как личный блог: присутствует высокая концентрация на себе, но у пользователей нет возможности комментирования публикаций.

Худшие среди сибирских губернаторов аккаунты в соц­сетях принадлежат главе Тывы Шолбану Кара-оолу, считает «Петербургская политика». На его страничках в Instagram, Facebook и «ВКонтакте» чередуются локальные посты на местном языке и избыточно комплиментарные материалы, адресованные федеральным персонам: например, президенту Владимиру Путину, министру труда и соцзащиты России Максиму Топилину и министру обороны России Сергею Шойгу. При этом у Шолбана Кара-оола самое большое число подписчиков в сибирском губернаторском корпусе — более 120 тыс.

Остальные руководители — губернаторы Красноярского края Александр Усс, Омской области Александр Бурков и Томской области Сергей Жвачкин — живут вне соцсетей.