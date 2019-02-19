Питерские политологи оценили активность Виктора Томенко в соцсетях

Исследователи отмечают, что алтайский губернатор завел страницу Instagramтолько в декабре 2018 года — на него уже подписаны более 19 тыс. человек. Лояльность аудитории и комментируемость постов высоки, считают в «Петербургской политике». Иногда в аккаунте Виктора Томенко доходит до 200 комментариев к одному посту, а к реакции на комментарии подключены профильные службы.
«В целом удается создать впечатление открытости. Минусом являются сложно читаемые тексты постов», — считают исследователи.
Кузбасский передовик
Вкатегорию лучших аккаунтов попал только один сибирский губернатор — глава Кемеровской области Сергей Цивилев, основной месседж его страничек — «Кузбасс — наше все». Господин Цивилев присутствует во всех основных соцсетях, но лучше всего у него ведется аккаунт в Instagram с 68,8 тыс. подписчиков: он использует видео в IGTV, разбивку по городам в разделе «Актуальное из историй» и делает надписи на фотографиях. Качеству снимков уделяется особое внимание.
Середнячки
Средние по качеству аккаунты оказались у главы Республики Алтай Александра Бердникова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Страница господина Бердникова в Facebook ведется в эклектичном стиле бесконфликтного характера: авторская подача («Сходил сегодня на традиционную республиканскую ярмарку. Купил травяного чая, йогурт и небольшой сувенир для дома») чередуется с казенными постами («Это серьезная работа, которую, уверен, наши жители оценят по достоинству»).
Господин Травников, в отличие от своего коллеги из Республики Алтай, ведет аккаунты в основных соцсетях (например, в Instagram 8 тыс. подписчиков) с пониманием их значимости как инструмента, но без целеполагания.
Отстающие
В категорию аккаунтов ниже среднего попали два сибирских губернатора. Так, странички главы Хакасии Валентина Коновалова (29 тыс. подписчиков в Instagram) подходят молодому чиновнику-нетехнократу, но напоминают переписанные тексты его пресс-службы, сказано в исследовании. Он получает большую поддержку в комментариях — зачастую пользователи предоставляют ему карт-бланш. В свою очередь, аккаунты губернатора Иркутской области Сергея Левченко ведутся как личный блог: присутствует высокая концентрация на себе, но у пользователей нет возможности комментирования публикаций.
Худшие среди сибирских губернаторов аккаунты в соцсетях принадлежат главе Тывы Шолбану Кара-оолу, считает «Петербургская политика». На его страничках в Instagram, Facebook и «ВКонтакте» чередуются локальные посты на местном языке и избыточно комплиментарные материалы, адресованные федеральным персонам: например, президенту Владимиру Путину, министру труда и соцзащиты России Максиму Топилину и министру обороны России Сергею Шойгу. При этом у Шолбана Кара-оола самое большое число подписчиков в сибирском губернаторском корпусе — более 120 тыс.
Остальные руководители — губернаторы Красноярского края Александр Усс, Омской области Александр Бурков и Томской области Сергей Жвачкин — живут вне соцсетей.