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9 декабря
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Политика

В Алтайском крае собираются окончательно запретить мини-пивнушки в жилых домах

Депутаты АКЗС в окончательной редакции рассмотрят законопроект, который позволит запрещать продажу алкоголя в заведениях в жилых домах, если площадь таких баров меньше установленной, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Пиво. Пивной бар.
Пиво. Пивной бар.
CC0

Федеральный закон, который приняли еще в апреле, позволяет запрещать продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах жилых домов, если площадь данного заведения меньше 20 квадратных метров.

Региональным властям можно увеличивать минимальную планку площади вплоть до полного запрета.

Общественная палата Алтайского края предложила установить планку в 30 квадратных метров.

То есть заведениям, где зал обслуживания посетителей меньше 30 квадратов, будут запрещать продажу алкоголя. Речь идет только о тех, что находятся на первых этажах жилых домов или на прилегающих к ним территориях.

Если закон примут, изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года.

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