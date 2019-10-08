Плакать и переводить бабушек через дорогу: новая стратегия поведения власти после выборов

Администрация президента (АП) РФ на прошлой неделе провела семинар для политтехнологов, работавших на региональных выборах, сообщают « Ведомости » со ссылкой на участников мероприятия.

Двое собеседников отметили, что губернаторам и врио глав регионов советовали быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми».

«Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше „работать с народом“: условно — переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — уточнил один из источников.

Президент РФ Владимир Путин ранее призывал чиновников не прятаться в служебных кабинетах, пишет «Росбалт».

Обращаясь с посланием Федеральному собранию в 2016 году, он отметил, что чиновникам следует активнее взаимодействовать с населением страны при решении социальных проблем.