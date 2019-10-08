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Политика

Плакать и переводить бабушек через дорогу: новая стратегия поведения власти после выборов

Администрация президента (АП) РФ на прошлой неделе провела семинар для политтехнологов, работавших на региональных выборах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников мероприятия.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Открытые источники в Интернете

Двое собеседников отметили, что губернаторам и врио глав регионов советовали быть «ближе к народу» и «не бояться общаться с людьми».

«Еще до выборов вице-губернаторам на семинаре говорили, что надо больше работать в соцсетях, больше „работать с народом“: условно — переводить бабушек через дорогу, вытирать слезы жителям и самим плакать», — уточнил один из источников.

Президент РФ Владимир Путин ранее призывал чиновников не прятаться в служебных кабинетах, пишет «Росбалт».

Обращаясь с посланием Федеральному собранию в 2016 году, он отметил, что чиновникам следует активнее взаимодействовать с населением страны при решении социальных проблем.

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