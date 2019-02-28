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Политика

Племянник телеведущего Дмитрия Киселева пошел под суд из-за интервью дяди

Высший земельный суд Мюнхена 27 февраля начал рассмотрение дела племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева — Сергея.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

Мужчину обвиняют в подготовке «серьезного преступления против украинского государства» и незаконном хранении оружия, сообщает Die Welt. Расследование в отношении гражданина Германии Сергея Киселева было начато после слов журналиста об участии его родственника в конфликте на востоке Украины, пишет ura.ru.

Киселев-племянник признал, что в 2014 году прошел подготовку в Петербурге и затем принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, пишет НСН. Позже Киселев был задержан в Болгарии и передан немецким властям, поскольку живет в Германии с 1996 года и служит священником в Ингольштадте и Зальцбурге, уточняет «Утро.ру».

Сейчас Дмитрий Киселев отмечает, что племянник воевал на стороне добра, а судят его представители Европы, считающие всех воюющих на стороне Донбасса террористами. Телеведущий отметил, что Сергей Киселев помогал людям защищать дома и семьи, писало агентство Nation News.

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