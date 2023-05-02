По решению Путина из Судана эвакуированы более 200 россиян и граждан стран СНГ

По решению президента РФ Минобороны РФ эвакуировало сотрудников ведомства, посольства и членов их семей, других граждан России, а также стран СНГ, сообщает РБК,

Для этого задействовали четыре транспортника Ил-76. Самолеты с ними летели через Каир — в египетском аэропорту у них была дозаправка.

Своих граждан также эвакуировали США, страны Евросоюза.

Что произошло

В Судане в середине апреля начались боестолкновения враждующими силовыми структурами. Боевые действия затронули крупные города, включая столицу страны. Сообщалось о более 500 погибших и 4,5 тыс. раненых. Над городами летали истребители.

Объявлялись перемирия. Однако на практике не осуществлялись. Местные военные наносят авиаудары по столице страны. В стране паника, разрушения.

Вспышка

Ранее вспышка неизвестной и смертельной болезни произошла в Южном Судане. Природу болезни пока не удается установить. Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению.