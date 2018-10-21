Из-за регулярных взрывов Украина потеряла почти половину собственных боеприпасов

За последние полтора года Украина потеряла около 40% боеприпасов из-за взрывов на военных складах. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Зеркало недели», за этот период было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов различных типов от патронов до баллистических ракет.

При этом за пять лет войны и всевозможных учений и маневров вооруженные силы потратили около 70 тыс. тонн боеприпасов.

В частности, во время пожара на военном складе в Ичне были уничтожены 95 процентов из хранящихся там 69 тысяч тонн боеприпасов, в том числе почти все 120-миллиметровые минометные мины и 30-миллиметровые снаряды для БМП-2.

Взрывы боеприпасов на Украине. dsns.gov.ua

Напомним, 9 октября из-за взрывов на складе боеприпасов были эвакуированы около 12 тыс. человек. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта в районе ЧП временно приостановили.

Боеприпасы могли взорваться в результате теракта — такую версию допустила Главная военная прокуратура Украины. Позднее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что следователи склоняются к версии, что причиной взрывов на арсенале в Черниговской области была диверсия.