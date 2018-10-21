Из-за регулярных взрывов Украина потеряла почти половину собственных боеприпасов

При этом за пять лет войны и всевозможных учений и маневров вооруженные силы потратили около 70 тыс. тонн боеприпасов.
В частности, во время пожара на военном складе в Ичне были уничтожены 95 процентов из хранящихся там 69 тысяч тонн боеприпасов, в том числе почти все 120-миллиметровые минометные мины и 30-миллиметровые снаряды для БМП-2.
Напомним, 9 октября из-за взрывов на складе боеприпасов были эвакуированы около 12 тыс. человек. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта в районе ЧП временно приостановили.
Боеприпасы могли взорваться в результате теракта — такую версию допустила Главная военная прокуратура Украины. Позднее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что следователи склоняются к версии, что причиной взрывов на арсенале в Черниговской области была диверсия.