По-тихому: в Кремле и Белом доме чиновникам вернули зарплаты, урезанные из-за кризиса

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% указом Владимира Путина в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Издание отмечает, что возвращение зарплаты чиновникам не анонсировали и не объясняли.

По данным издания, с 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, какой был до выхода «антикризисного» указа. Тогда эта мера была связана с трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций. Свой указ Владимир Путин ежегодно продлевал до 2019 года.

Несмотря на то, что указа о «заморозке» зарплат на 2019 год не было, не появилось и официального сообщения о восстановлении зарплат.

РБК приводит высказывание Владимира Жириновского о зарплате чиновников:

«Депутаты получают по 300 тыс. Сейчас будут получать по 330 тыс. Мы раньше заморозили 10%, чтобы как бы в пользу граждан. Теперь этот срок кончился. С 1 января 2019 года еще плюс 10%", — сказал политик.

Издание пишет, что с учетом возвращения 10% зарплата Владимира Путина составит 741,5 тыс. рублей, Дмитрия Медведева — 593,2 тыс. рублей. Отмечается, что эти суммы — оклады, а премии не раскрываются.

В 2002 году денежное вознаграждение президента составляло 63 тыс. рублей, а главы правительства — 50,4 тыс. рублей.