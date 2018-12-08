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Политика
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По ТВ показали сюжет с участием предполагаемой дочери Путина

В сюжете итогового выпуска новостей на «России 1» вышло короткое интервью с Катериной Тихоновой, которая, по данным Reuters, является младшей дочерью президента России Владимира Путина.

Катерина Тихонова.
Катерина Тихонова.
скрин "Россия 1"

Сюжет вышел в эфир вечером 6 декабря. Он был посвящен российской технологии, которая может «запрограммировать подсознание». Ее разработал Центр нейроинформационных технологий, который входит в фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика»). Тихонова — руководитель этого фонда.

В сюжете предполагаемая дочь президента рассказала, что нейроцентр построен на синергии технологий и «на реальном спросе в экономике».

«Ведомости» отмечают, что это первое интервью Тихоновой государственному телеканалу. До этого интервью с ней выпускал «Интерфакс», однако журналисты не спрашивали ее о возможном родстве с Путиным.

Почему Тихонову считают дочерью Путина?

В конце января 2015 агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник написало, что Катерина Тихонова — дочь президента России. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, кто такая Тихонова, и что он занимается президентом, «а не его детьми». Позже информацию о родстве Путина и Тихоновой подтвердили еще несколько источников.

В 2017 году во время большой пресс-конференции Путину задали вопрос о том, является ли Катерина Тихонова его дочерью. Он ответил, что никогда не обсуждает вопросов, связанных с его семьей, а члены его семьи не занимаются бизнесом и политикой.

По данным СМИ, старшая дочь Путина носит фамилию Мария Воронцова. Об этом в 2016 году писал The New Times. В июне 2018 года на «России 1» был вышел сюжет, в котором интервью дала Мария Воронцова, детский эндокринолог и научный сотрудник Эндокринологического научного центра (ЭНЦ) при Минздраве.

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