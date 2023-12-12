Победа со 100% голосов и равный результат. Чем удивили муниципальные выборы в Алтайском крае

Массовые, хотя и далеко не такие масштабные, как в единый день голосования в сентябре, муниципальные выборы прошли в Алтайском крае в воскресенье, 10 декабря. Шесть сельсоветов обзавелись главами, а один – депутатами. Рассказываем, чем удивили сельские избирательные кампании.

Единогласное решение

Самыми интересными оказались выборы главы Гилевского сельсовета Локтевского района. Выбирать было из кого – три кандидата, по одному от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР.

Тем не менее, 216 сельчан (33,43% от числа всех избирателей) в абсолютном единодушии проголосовали за Павла Василенко от единороссов. Он получил 100% голосов. И даже если бы кто-то заподозрил подвох, в муниципалитетах, как правило, все друг друга знают: повлиять на ход избирательной кампании не представляется возможным, особенно при таком малом числе избирателей.

Политолог Константин Лукин объясняет, что такое случается не впервые. Хоть и были целых две других кандидатуры, люди, вероятно, точно понимали, что они им не подходят.

«На таких выборах в первую очередь имеет значение фамилия, узнаваемость кандидата. Не играет роли даже партия. Лишь то, насколько хорошо человека знают в селе», — говорит он.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Значимость одного мнения

Не менее примечательное голосование прошло на выборах главы Петровского сельсовета Троицкого района. Там было два кандидата: Анна Бодрик от ЛДПР и Светлана Ющук от «Единой России». Сделать выбор пришли 234 человека (31,58%) и так случилось, что по 117 сельчан проголосовали за разных кандидатов.

Каждый получил по 50%. Победу все же засчитали единороссам, однако именно эти выборы наглядно показали, насколько может быть важен каждый конкретный голос. Конечно, по большей части это относится именно к таким, довольно скромным избирательным кампаниям, но и в больших выборах мнение отдельного человека может иметь вес.

Выборы. Галочка. Голосование. freepik.com

Заинтересованные избиратели

В Курочкинском сельсовете Тальменского района оказался единственный кандидат-самовыдвиженец – Ольга Комлева. Всего претендентов на пост главы сельсовета было четыре – еще троих по-прежнему выдвинули единороссы, «СР-ЗП» и ЛДПР.

В итоге победу одержала представительница «ЕР» Светлана Теслина, набрав 77,81% голосов. Эти же выборы стали одними из двух с самой высокой явкой 10 декабря — пришли 392 человека (52,76% всех избирателей)

Чуть выше явка оказалась только на выборах главы Брусенцевского сельсовета Усть-Пристанского района – 53,39% или 315 человек.

Любопытно, что из них целых 305 голосов достались кандидату от «Единой России» Андрею Чернову — он получил 96,83%. Второй кандидат был от ЛДПР.

Немногим меньше голосов единороссы забрали в Еландинском сельсовете Целинного района – 87,08% или 209 человек. Всего в выборах поучаствовали 240 сельчан, что составляет 38,59% избирателей.

Главой сельсовета стал Вадим Харченко, уверенно обойдя своего конкурента, опять же, из ЛДПР.

Выборы. Галочка. Голосование. freepik.com

Окружен, но не сломлен

Самой низкой явкой отметились дополнительные выборы депутатов Северного сельсовета Первомайского района — 11,42%. Пришло всего 158 человек.

Мандаты поделили между собой «Единая Россия» и «Справедливая Россия – За правду». В не очень равных пропорциях – большинство забрала «ЕР».

А вот единственным победителем не из «Единой России» стал Александр Чигинцев, представитель ЛДПР.

177 человек или 60,82% пришедших на выборы решили, что именно он должен стать главой Плешковского сельсовета Зонального района. Всего явка составила 291 человек или 23,37% избирателей.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Заложить фундамент

Прошедшие выборы – первый шанс заложить камень для будущей успешной регистрации кандидата в губернаторы края. И пусть будет это теперь только через пять лет, чем больше людей от партии находится в муниципальной власти, тем легче ей будет пройти муниципальный фильтр. То есть собрать нужное количество подписей для регистрации кандидата в будущем.

В этих выборах, например, участвовали всего три партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду» и ЛДПР. Между тем КПРФ, одним из главных разочарований года для которых стало непрохождение мунфильтра на губернаторских выборах и недопущение до них, своих кандидатов в муниципалитеты не продвигали. Тем самым вновь упустив возможность заложить фундамент для будущего выдвижения.

При этом по количеству муниципальных депутатов, глав районов и других должностей среди оппозиционных партий в крае лидирует «Справедливая Россия». Они находятся на втором месте по количеству муниципальных мандатов после «ЕР».