Почему в день рождения Ленина коммунисты ополчились на Геннадия Зюганова

Высшему руководству КПРФ надлежит ответить товарищам по партии, почему внутрипартийные кризисы и расколы набирают силу накануне критически важных для КПРФ выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

Об этом пишется в открытом «Обращении коммунистов к делегатам XVIII Съезда КПРФ и всем членам партии», которое цитирует «Рамблер».

Авторы документа заявляют о глубоком кризисе партии и призывают лидера КПРФ Геннадия Зюганова уйти в отставку, если он не способен справиться с проблемами.

«Треск о пороках капитализма и власти лишь камуфляж, чтобы скрыть глубокие трещины в здании самой партии. Мы убеждены, что КПРФ в глубоком кризисе. Мы теряем симпатии общества. Результаты на выборах каждый год падают. Прежде всего, из-за неспособности руководства партии делать выводы из редких успехов и частых поражений, осмысливать их, обсуждать, вырабатывать новую стратегию и тактику», — пишут составители обращения.

Коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину. vk.com/komsomol22

По их словам, региональное руководство КПРФ «загнивает», а верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в финансовых злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях устава для сохранения своей власти».

Партийные верхи не знают, что происходит внизу, да и не хотят знать, отмечают они. Из-за этого молодежь в партию не идет, «а если и приходит, то скоро или уходит в разочаровании, или ее выталкивают, как только она попробует предложить что-то свое», подчеркивают коммунисты.

В КПРФ, по их словам, воцарился принцип: «я начальник, ты дурак».