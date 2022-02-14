Почему в России могут ввести штраф за сравнение СССР с нацистской Германией

Штраф за сравнение Советского Союза с нацистской Германией могут ввести уже в этом году, сообщил «Известиям» источник в Госдуме.
«В комитете по строительству и законодательству его (законопроект. — Прим. ред.) обсудят 14 февраля, а в марте планируется рассмотрение в нижней палате. В большинстве партий готовы поддержать эту инициативу, так как видят многочисленные попытки переписать историю и навязать россиянам другие оценки и взгляды», — подчеркнул он.
За сравнение СССР с нацистской Германией предусмотрен штраф 1−2 тыс. рублей или административный арест на 15 суток.
При этом для должностных лиц штраф составит 1−4 тыс. рублей, а для юридических — до 50 тыс. рублей.
Новый штраф поддержали в ЛДПР, КПРФ и «Единой России».
«Если мы сейчас не будем защищать эту победу, то будущее поколение нам этого не простит. Эффективно бороться с проявлениями искажения истории можно только с помощью законодательства. Поэтому сегодня важно привести это в систему, поэтому мы этот законопроект поддержим», — заявил зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.