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Политика

Почему в России могут ввести штраф за сравнение СССР с нацистской Германией

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» внесла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают штраф или административный арест за сравнение СССР с нацистской Германией. Что об этом известно — в разборе altapress.ru.

Символы СССР в парке "Изумрудный".
Символы СССР в парке "Изумрудный".
altapress.ru.
1
Когда могут ввести штраф за сравнение СССР с нацистской Германией?

Штраф за сравнение Советского Союза с нацистской Германией могут ввести уже в этом году, сообщил «Известиям» источник в Госдуме.

«В комитете по строительству и законодательству его (законопроект. — Прим. ред.) обсудят 14 февраля, а в марте планируется рассмотрение в нижней палате. В большинстве партий готовы поддержать эту инициативу, так как видят многочисленные попытки переписать историю и навязать россиянам другие оценки и взгляды», — подчеркнул он.

2
Отождествление СССР с нацистской Германией. Какой штраф введут за это?

За сравнение СССР с нацистской Германией предусмотрен штраф 1−2 тыс. рублей или административный арест на 15 суток.

При этом для должностных лиц штраф составит 1−4 тыс. рублей, а для юридических — до 50 тыс. рублей.

Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны.
Как женщины воевали во время Великой Отечественной войны.
из открытых источников в интернете
3
Что о новом штрафе говорят политики?

Новый штраф поддержали в ЛДПР, КПРФ и «Единой России».

«Если мы сейчас не будем защищать эту победу, то будущее поколение нам этого не простит. Эффективно бороться с проявлениями искажения истории можно только с помощью законодательства. Поэтому сегодня важно привести это в систему, поэтому мы этот законопроект поддержим», — заявил зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

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