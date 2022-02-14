Почему в России могут ввести штраф за сравнение СССР с нацистской Германией

Новый штраф поддержали в ЛДПР, КПРФ и «Единой России».

«Если мы сейчас не будем защищать эту победу, то будущее поколение нам этого не простит. Эффективно бороться с проявлениями искажения истории можно только с помощью законодательства. Поэтому сегодня важно привести это в систему, поэтому мы этот законопроект поддержим», — заявил зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.