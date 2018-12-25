Почти две тысячи жителей Алтайского края участвуют в федеральном отборе управленцев «Лидеры России»

Сейчас участники конкурса от Алтайского края наравне с представителями других регионов России проходят дистанционный этап конкурсного отбора. Участники следующего этапа будут определены после завершения всех заочных мероприятий и получат приглашение на региональные очные полуфиналы конкурса.

Как сообщили в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров, для участников полуфинала конкурса «Лидеры России» от нашего региона и победителей полуфинала предусмотрено включение в краевой резерв управленческих кадров на льготных условиях — без предоставления рекомендации органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

По итогам прошлогоднего Всероссийского конкурса «Лидеры России» 32 представителя Алтайского края, ставшие полуфиналистами и победителями полуфинала, представили заявления для участия в формировании регионального резерва управленческих кадров.

В этом году условием выхода в финал «Лидеров России» будет реализация социального проекта.

Как формируется резерв управленцев

Напомним, резерв управленческих кадров Алтайского края формируется для замещения государственных должностей, отдельных должностей государственной гражданской службы, руководителей органов исполнительной власти Алтайского края и их заместителей, руководителей департаментов Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, а также иных структурных подразделений. Также кандидатуры из резерва управленческих кадров края могут быт избраны (назначены) в установленном законом порядке главами (главами администраций) муниципальных районов и городских округов Алтайского края, руководителями краевых государственных унитарных предприятий и краевых государственных учреждений.