«Подбодрила ребят»: российская чиновница матом призвала молодежь трудиться

Александра Позднякова, начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области, используя мат, посоветовала молодым людям трудиться, сообщает ren.tv.

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Александра Позднякова на встрече региональных властей с представителями добровольческих организаций.

Все произошло на встрече региональных властей с представителями добровольческих организаций.

Во время своего выступления чиновница посоветовала волонтерам больше работать для достижения поставленных целей. Чтобы обратить на свою речь внимание она заменила слово работать на матерный синоним.

После этого в зале начался шум, но чиновница положительно восприняла реакцию публики.

«Подбодрила ребят», — резмюмировала женщина.

После случившегося власти Сосновоборского городского округа в Ленинградской области рассмотрят на комиссии по этике публичное выступление начальника отдела по молодежной политике, пишет ТАСС.