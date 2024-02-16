Подоходный налог для малообеспеченных граждан предложили отменить депутаты от ЛДПР

Россияне во многих регионах продолжают получать заработную плату в размере 30-40 тысяч рублей. Об этом говорят актуальные сведения Росстата. Согласно им, около двадцати миллионов человек распределяют на месяц доход до 27 тысяч рублей. В условиях растущих затрат на коммунальные платежи и цены в магазинах граждане остаются в сложном материальном положении.

В пресс-службе партии ЛДПР напомнили, что еще в 2018 году во время дебатов основатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить налоги для малообеспеченных и ввести особый налог для сверхбогатых. В продолжение идеи своего основателя депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработали законопроект: внести поправки в Налоговый кодекс и снять обременительный НДФЛ с тех, кто имеет доход ниже 30 тысяч рублей. Проект был рассмотрен законодательными органами и отправлен на доработку.



По сообщению пресс-службы депутаты ЛДПР продолжили работу в данном направлении. Они выдвинули инициативу повторно на весенней сессии 2024 года.





Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства, — подчеркивает представитель ЛДПР Леонид Слуцкий.

К нам в партию поступают тысячи обращений на эту тему. Я лично постоянно слышу об этом на встречах. Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тысяч рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив лекарства и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты. Вычитать ежемесячно 13 процентов из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно. Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы, действительно, облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета».



15 февраля доработанный законопроект, который инициирует освобождение от уплаты НДФЛ граждан, если их заработная плата не превышает 30 тысяч рублей в месяц, при условии, что сумма всех их доходов в год составляет не более 360 000 рублей — направлен в Правительство Российской Федерации.

По информации инициаторов законопроекта, пакет документов находится на изучении в государственных и ведомственных органах. Это в свою очередь говорит о том, партия Владимира Жириновского продолжает курс на поддержку наименее обеспеченных слоев населения, чтобы добиться их лояльности на предстоящих выборах.

Редакция сообщит читателем о судьбе нового законопроекта, которых может коснуться многих жителей России.



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