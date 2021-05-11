Подписчики теряют интерес к Instagram Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 66 позицию (из 85) в апрельском рейтинге глав регионов в Instagram по версии Центра политической конъюнктуры.

Губернатор края существенно нарастил число подписчиков по сравнению с мартом — прирост составил 45,6 тыс. фолловеров (всего 109 тыс.), но аудитория стала меньше лайкать и комментировать посты.

На 18% меньше подписчики стали ставить лайки на записи в Instagram Виктора Томенко и на 31% меньше оставлять комментариев.

В апреле больше всего комментариев набрал пост губернатора о заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения (185 комментариев).

Вышедшая 5 дней назад заметка об утренней зарядке собрала уже 317 комментариев и 12,6 тыс. лайков, в то время как другие посты набирают в среднем до 3 тыс. оценок пользователей.

Как отмечают авторы рейтинга, численность подписчиков становится все менее значимым фактором, важнее — взаимодействие с аудиторией — лайки, комментарии.