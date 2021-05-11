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Политика

Подписчики теряют интерес к Instagram Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 66 позицию (из 85) в апрельском рейтинге глав регионов в Instagram по версии Центра политической конъюнктуры.

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко, сессия АКЗС, 29 апреля 2021 года.
Анна Зайкова

Губернатор края существенно нарастил число подписчиков по сравнению с мартом — прирост составил 45,6 тыс. фолловеров (всего 109 тыс.), но аудитория стала меньше лайкать и комментировать посты.

На 18% меньше подписчики стали ставить лайки на записи в Instagram Виктора Томенко и на 31% меньше оставлять комментариев.

В апреле больше всего комментариев набрал пост губернатора о заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения (185 комментариев).

Вышедшая 5 дней назад заметка об утренней зарядке собрала уже 317 комментариев и 12,6 тыс. лайков, в то время как другие посты набирают в среднем до 3 тыс. оценок пользователей.

Как отмечают авторы рейтинга, численность подписчиков становится все менее значимым фактором, важнее — взаимодействие с аудиторией — лайки, комментарии.

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