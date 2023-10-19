19 октября
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Политика

Подросткам хотят разрешить работу на опасных производствах

Татарстан готовит изменения в Трудовой кодекс, которые разрешат привлекать подростков к труду на вредных производствах, сообщает "Коммерсантъ".

Производство.
Производство.
Дмитрий Лямзин

Депутаты заявляют, что кадры необходимо готовить быстрее, а многие студенты к окончанию училищ еще не достигают совершеннолетия.

Как отмечают авторы поправок, работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе восемнадцати лет на работах, включенных в перечень, при условии создания безопасных условий.

Также говорят о возможности подросткам работать на оборонных предприятиях. По словам чиновников, сейчас там наблюдают острый дефицит кадров.

Глава комитета Госдумы по труду в поддержку поправок заявил, что «работать порой более безвредно, чем находиться на улице».

Ранее эксперт рассказал, обязаны ли работодатели индексировать зарплату и на сколько.

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