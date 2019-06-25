Подсчитано: «прямая линия с Путиным» собрала минимальную с 2011 года аудиторию

Это самый низкий показатель с 2011 года — тогда аудитория президентской линии составляла 4 млн телезрителей по стране. В 2012 году «прямую линию» не проводили, а в 2013 году трансляцию смотрели 6 млн россиян.
Совокупная аудитория среди всех телезрителей России старше 4 лет, по подсчетам Mediascope, составила 5,33 млн человек, или 7,6% населения России в этой возрастной группе <показатель рейтинга>, или 51,5% от всей телевизионной аудитории в указанный временной период <показатель доли>, пишет polit.ru.