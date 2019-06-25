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Политика

Подсчитано: «прямая линия с Путиным» собрала минимальную с 2011 года аудиторию

Количество телезрителей, посмотревших «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, 20 июня составило 5,33 млн человек по всей стране, сообщает RNS со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
Прямая линия с Владимиром Путиным. 20 июня 2019 года.
kremlin.ru

Это самый низкий показатель с 2011 года — тогда аудитория президентской линии составляла 4 млн телезрителей по стране. В 2012 году «прямую линию» не проводили, а в 2013 году трансляцию смотрели 6 млн россиян.

Совокупная аудитория среди всех телезрителей России старше 4 лет, по подсчетам Mediascope, составила 5,33 млн человек, или 7,6% населения России в этой возрастной группе <показатель рейтинга>, или 51,5% от всей телевизионной аудитории в указанный временной период <показатель доли>, пишет polit.ru.

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