Подстраховка: незадолго до обращения Назарбаева в Казахстане блокировали соцсети

Казахстанские пользователи соцсетей Facebook, Instagram, видеохостинга YouTube пожаловались на отсутствие доступа к этим сайтам. Ранее перебои наблюдались в вечернее время, в последние два дня — незадолго до обращения Назарбаева об отставке — они недоступны и днем, сообщает международное агентство «Фергана».

Проблемы с доступом в интернет в последние дни в Казахстане могут быть связаны именно с готовившимся обращением Назарбаева, уверена политолог, кандидат политических наук, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева.

«Ближайший круг и политическая элита об этом <решении Назарбаева уйти с поста президента> знали и к этому были готовы. В последние дни были проблемы с некоторыми социальными сетями и мессенджерами, они толком не работали. Я думаю, это была такая подстраховка, чтобы не было утечки», — предположила Умбеталиева.

По мнению писателя Мади Раимова, в Казахстане власти действуют «средневековым методом»: закрывают и запрещают то, что им неугодно.

«В свое время был Живой Журнал, его закрыли, появился Facebook. Закроют Facebook, появится что-то другое. Это <запреты> не метод борьбы. Они не понимают, что из-за 1% проблемы они создают 90% проблем для остальных», — рассуждает Раимов.

Транзит власти

«Никто никуда не ушел. Все, как и предполагалось — Назарбаев остается в кресле Председателя Совбеза и продолжает править страной уже в новом качестве. Благо полномочий у него для этого хватает.

Так что не нужно питать иллюзий — власть в стране как была так и осталась в руках Елбасы.

Токаев переходная фигура. На предстоящих выборах Назарбаев „выберет“ нового президента, который так же будет от него полностью зависеть и смотреть ему в рот. Король умер — да здравствует король», — один из комментариев к вчерашнему политическому событию.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем решении сложить полномочия главы государства — об этом он сказал в видеообращении к нации, которое транслировалось по всем республиканским каналам.

Спецобращение в феврале

Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 24 апреля 1990 года. В 2015-м его переизбрали на пятый срок.

В феврале Назарбаев обратился в Конституционный совет Казахстана за разъяснением статьи основного закона страны о досрочном прекращении президентских полномочий.

Эта инициатива вызвала бурные обсуждения в республике и всплеск слухов о досрочных выборах главы государства. Назарбаев, в свою очередь записал специальное видеообращение, в котором попросил сограждан «успокоиться» и заверил, что никаких досрочных выборов не будет.

«Конечно, всех интересует… Самый интересный вопрос — это выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте. Там все четко расписано: когда выборы происходят, когда срок приходит. Да, у президента по Конституции, законам есть право объявлять досрочные выборы. Но нам это не грозит. Давайте успокоимся, будем нормально работать», — резюмировал Назарбаев 5 февраля.

А спустя полтора месяца объявил о своей отставке с поста президента.