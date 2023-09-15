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Политика

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Сегодня, 15 сентября, поезд, в котором едет лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, передают "РИА Новости".

Ким Чен Ын в России, 2019 год.
Ким Чен Ын в России, 2019 год.
kremlin.ru

На перроне бронепоезд оказался в 1:50 по мск.

Напомним, что 11 сентября северокорейский лидер направился в Россию для переговоров с Путиным.

Встреча прошла 13 сентября.

Ранее Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР.

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